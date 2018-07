Törökországban feloldják a rendkívüli állapotot

Rövidesen feloldják Törökországban a rendkívüli állapotot – közölte sajtóértekezletén Ahmet Akif Oktay budapesti török nagykövet. A diplomata szerint már megszűntek azok a körülmények, amelyek a két évvel ezelőtti puccskísérlet után a rendkívüli állapot bevezetését szükségessé tették.

„A török miniszterelnök a június 24-i államfő- és parlamenti választások alkalmából, mielőtt az új alkotmány szerint megszűnt volna hivatala – a hatályba lépő új alaptörvény szerint a széles végrehajtó hatalommal is felruházott köztársasági elnök tölti be kormányfői posztot is – közölte, hogy Törökországban rövidesen feloldják a rendkívüli állapotot” – tájékoztatta a sajtót Ahmet Akif Oktay. A nagykövet pontos időpontot nem mondott, de valószínűsítette, hogy a lépésre a jövő hét vége körül sor kerül, mert ekkor jár le a rendkívüli állapot utolsó három hónapos időszaka. A rendkívüli állapotot a 250 civil áldozatot követelő, 2016. július 15-én történt katonai puccskísérlet után vezették be 90 napra, és eddig negyedévenként mindig meghosszabbították. Mostanra a rendkívüli állapot bevezetésének okai megszűntek, ezért a továbbiakban a különleges intézkedésekre már nincs szükség – mondta a diplomata.

Ahmet Akif Oktay budapesti török nagykövet

Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek Recep Tayyip Erdoğan elnöki beiktatásán való e heti részvételével kapcsolatban a nagykövet elmondta, hogy a kétoldalú kapcsolatok problémamentesek, a török államfő néhány hónapon belül várhatóan Magyarországra látogat. Különösen gyümölcsözőnek nevezte a kétoldalú kereskedelmi együttműködést, tavaly a teljes árucsere értéke 2,5 milliárd dollár volt, a cél az, hogy a két ország közötti export és import együttesen évente ennek a duplája legyen. Törökország egyre nagyobb volumenben ruház be Magyarországon, a többi között az energiaszektorba.

Orbán Viktor Erdoğan elnök ankarai beiktatásán Fotó: MTI/Török elnöki hivatal

A nagykövet kiemelte, hogy a két ország közös történelmi hagyatékának ápolását mindkét kormány kiemelten fontosnak tartja. Így közös finanszírozás révén sor kerülhetett Szigetváron Zrínyi Mikós magyar hadvezérnek és Szulejmán szultánnak emléket állító Magyar–Török Barátság Park felújítására. Emellett, várhatóan néhány hónap múlva, a közös munka eredményeként a fővárosban ismét megnyitják a nagyközönség előtt a felújított Gül Baba türbe kapuit.