Tovább keménykedik Berlinben Trump homoszexuális nagykövete

Richard Grenell a nagyköveti beiktatási ünnepségen Berlinben Fotó: Europress/AFP/Odd Andersen

Épp csak elfoglalta állomáshelyét az új amerikai nagykövet, azonnal be is bizonyította, hogy kinek a követeként helyezték Berlinbe. Az amerikai elnök Donald Trump módszerével, egy Twitter-üzenettel akasztotta ki a németeket Richard Grenell szerdán.

„As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately.”

Azaz: az Egyesült Államok kulcsfontosságú iráni gazdasági szektorokat fog szankciókkal sújtani. „Az Iránnal üzletelő német vállalatoknak azonnal fel kellene hagyniuk ezzel a tevékenységükkel.”

Bár igen barátságosak és diplomatikusak szoktak lenni, azért ez már a németeknek is sok volt. Párthovatartozástól függetlenül ítélték el a hangnemet, az utasítgatást.

Grenell most válaszolt az őt ért kritikákra, és cseppet sem hunyászkodott meg. „Tényleg üzletelni akarnak egy fenyegetéssel? – tette fel a kérdést a friss Bildben. – Akkor, kérem, minden cégvezető, aki ezt akarja, álljon fel és mondja ki: a mullahokkal akarunk üzletelni.”

Ettől függetlenül üzenete szerinte nem volt parancs, természetesen minden ország szuverén, de „nekem más a stílusom; diplomatának lenni nekem annyit jelent, hogy egyenesen beszélek – főleg barátokkal”.

Grenell beszélt a lapnak Donald Trumpról is, aki elmondása szerint egyáltalán nem konzervatív ideológus: „Ha az lenne, én nem lennék a posztomon. Homoszexuális vagyok” – tartotta fontosnak közölni Grenell.