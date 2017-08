Trump keserű orosz pirulája

Pénteken szavazta meg elsöprő többséggel az amerikai Kongresszus az Oroszországot, valamint Észak-Koreát és Iránt is sújtó szankciós törvényt. Az elnöknek tíz napja van az aláírásra. A mindig szókimondó Donald Trump ezúttal mélyen hallgat, és halogatja az aláirást. Minden oka megvan rá, hiszen sarokba szorították. Fájdalmas a keserű orosz pirulát lenyelni. Akármit lép, nehéz helyzetbe kerül.

Az amerikai törvényhozók – pártállástól függetlenül – egyöntetűen álltak ki a kemény szankciókat tartalmazó csomag mellett, amivel meg akarják büntetni Oroszországot a Krím 2014-es annexiója miatt, és nem utolsósorban azért, mert Moszkva beleavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztásba. A törvénnyel az orosz gazdaság alapjait – bankok, olajipar, fegyvergyártás – akarják gyengíteni.

A törvénytervezet ellen számos amerikai vállalat, többek között Rex Tillerson külügyminiszter volt olajcége, az Exxon Mobil is tiltakozott, de felemelte szavát az Európai Unió is, mivel Washington nem egyeztett velük. Az orosz gáz leállításával energiabiztonságukat veszélyeztetik az amerikaiak. „A szankciók általában nem változtatják meg a büntetett ország magatartását, de komoly károkat okozhatnak az Egyesült Államoknak” – írja a The American Conservative, és arra figyelmeztet, hogy az európaiak érthetően megsértődtek, amiért az ő vállalataikat büntetik egy másik kormány miatt.

Az érvelés egyik pártra sem hatott. A republikánusok a kemény kéz poltikáját akarják folytatni Putyinnal szemben, az oroszok birodalmi ambícióit kívánják letörni. A demokraták pedig elégtételt vesznek, amiért Moszkva Hillary Clinton ellen dolgozott a választási kampányban.

A Kongresszus viszonylag nagy szabadságot ad az elnöknek a külpolitikában, de ezúttal megkötötték Trump kezét. Ugyanis a törvény kimondja, hogy a szankciókat csak a Kongresszus oldhatja fel. Ez pedig világosan jelzi a feszültséget a Fehér Ház és a törvényhozók között: a honatyák orosz kérdésben nem bíznak saját elnökükben.

Donald Trump sokszorosan nehéz helyzetbe került. Azzal kampányolt, hogy jó kapcsolatokat ápol majd Vlagyimir Putyinnal, akit nagyra tart. Ugyanakkor több vizsgálat is folyik Amerikában annak kiderítésére, hogy Trump kampánystábja összejátszott-e az oroszokkal a választások alatt.

Ha Trump nem írja alá a törvényt, az tíz nap után mindenképpen törvényerőre emelkedik, és ellenfelei szerint beigazolódik, hogy elnökük Putyin embere. Ha aláirja, végleg meghiúsul az a terve, hogy Oroszországgal kiegyezzen.

Az amerikai választások éjszakáján orosz poltikusok pezsgőt bontottak Moszkvában Trump tiszteletére. Rossz lóra tettek? Egy erős és nem egy gyenge Trumpra számítottak. Putyin így fogalmazott Oliver Stone dokumentumfilmjében: „Majdnem mindegy, hogy ki az amerikai elnök, úgysem ő, hanem a nagyon erős államapparátus jelöli ki a külpolitika irányvonalát. Nekik pedig nem az együttműködés, hanem a hatalmi hegemónia megtartása a céljuk. Donald Trump kedvezően nyiltakozott a kampányban Oroszországról. De elnökként egyeztetnie kell a külügyminisztériummal, a Pentagonnal, a CIA-val, mire ez megtörténik, rá sem ismerni az orosz politkájára”.

Ma a két nagyhatalom közötti kapcsolat a hidegháborús időket idézi. A szankciók hallatára Putyin az amerikai követség 755 alkalmazottját kiutasította. Bezáratott egy amerikai raktárt és egy diplomáciai központot. De hasonló sors várhat az amerikai nagyvállalatokra, közük a Microsoftra és a Google-ra is. Oroszország emellett nagyszabású hadgyakorlatot tart a vele szomszédos NATO-országok határánál, miközben a Pentagon fontolgatja az ukrán hadsereg felfegyverzését.

Hogy az amerikai kormányban mennyire nincs egyetértés az orosz politika ügyében, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy míg Trump védi Putyint, addig alelnöke, Mike Pence a hét elején Észtországban és Grúziában járt – ahonnan Montenegróba megy –, hogy az orosz veszélyre figyelmeztessen. S persze, hogy megígérje: megvédik Kelet-Európát a moszkvai agresszoroktól.

Kinek higgyünk?