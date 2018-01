Trump megüzente: „az enyém nagyobb”

A világ első számú trollja erősen kezdte az évet. Nem sokkal az után, hogy nagysikerű Twitter-fiókján keresztül két mondattal sikerült magára haragítania Pakisztánt – amely egyébként az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségese a végeláthatatlan afganisztáni háborúban –, Donald Trump ezúttal Észak-Koreát intézte el párszáz karakterben.

Az elnök által a tavalyi ENSZ-közgyűlésen csak „rakétaembernek” titulált Kim Dzsong Un ugyanis újévi üzenetében megüzente Washingtonnak: „Amerika soha többé nem lesz képes háborút indítani Észak-Korea ellen, amely mostanra kifejlesztette azt a képességét, hogy nukleáris fegyvereivel csapást mérjen az Egyesült Államok területének bármely részére. (…) Az indítógomb mindig ott van az asztalomon. Ez maga a valóság, nem fenyegetés.”

Trump erre olyat riposztolt, hogy az még az ő mércéjével mérve is durva: „Tájékoztatná valaki őt a kiszipolyozott és kiéheztetett rezsimjéből arról, hogy nekem is van Nukleáris Nyomógombom, de az enyém sokkal nagyobb és sokkal hatásosabb, mint az övé, és az én Nyomógombom működik!”

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!