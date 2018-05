Tudja, mi fenyegeti a demokráciát?

A közmorál mélyre süllyedt, az alternatív igazságok, álhírek, felnagyítások, torzítások átitatják a politikai életet. A hazugság normává vált. Senkinek sem kell szégyellnie magát, ha rajtakapják. A bocsánatkérés kiment a divatból, csupán a gyengeség jele.

Egyre többen szólalnak fel a mérgező jelenség ellen Amerikában.

Michael Bloomberg, New York korábbi republikánus, majd független polgármestere a Rice Egyetem végzős hallgatói előtt arra figyelmeztetett, hogy a demokráciát veszélyezteti, ha hajlandók vagyunk tolerálni a tisztességtelenséget egy párt érdekében, vagy azért, hogy hatalomhoz jussunk. „Gyorsan terjednek az alternatív igazságok, ami annyit jelent, hogy a fent lehet lent, a fekete lehet fehér, az igazság lehet hazugság, az érzések lehetnek tények. Ma a hatalom csúcsán levők közül sokan fenyegetésnek veszik az igazságot. Reszketnek tőle. Letagadják, mint ahogy a kommunisták tették egykoron. Itt állunk most, a tisztességtelenség járványa, a hazugság áradata közepette” – állította Bloomberg, aki szerint a demokráciát veszélyezteti, ha a választott vezetők alternatív valóságot propagálnak. Amikor úgy viselkednek, mintha a törvény felett állnának. Korruptak, visszaélnek a hatalommal. Hozzáteszi, hogy becstelen politikusok mindig is akadtak, de manapság sokkal nagyobb a tolerancia a tisztességtelenség iránt, mint amit ő valaha is tapasztalt.

Hasonló szellemben intézett beszédet a friss diplomásokhoz Donald Trump nemrégen kirúgott külügyminisztere, Rex Tillerson is. „Ha vezetőink eltitkolják az igazságot, mi pedig elfogadjuk azt az alternatív valóságot, ami nem a tényeken alapul, akkor mi, amerikai állampolgárok feladjuk a szabadságunkat – állította, majd folytatta. – Ha mi, amerikaiak nem szállunk szembe az etikai válsággal, a tisztességtelenséggel, akkor az eddig ismert amerikai demokrácia alkonyatához érkeztünk meg.”

A volt külügyminiszter szerint a lakosságnak kell kikövetelnie, hogy az amerikai jövő ne vágyálmokon, üres ígéreteken, hanem tényeken alapuljon. Most, amikor az amerikai–európai kapcsolat mélypontra süllyedt, Tillerson kiállt a transzatlanti szövetség fontossága mellett: „Amerika egyik legnagyobb előnye, hogy sok szövetségese van. Ellenfeleinknek – Kínának, Oroszországnak, Iránnak – pedig kevés. De nem szabad a régóta fennálló szövetségi rendszert természetesnek venni. Meg kell erősíteni a kapcsolatot nemcsak azokon a területeken, ahol egyetértünk, hanem át kell hidalnunk az ellentéteket olyan fontos kérdésekben is, mint a kereskedelem és a nemzetbiztonság.”

Sem Michael Bloomberg, sem Rex Tillerson nem mondott neveket, de pontosan lehetett tudni, hogy kiről, kikről beszélnek.