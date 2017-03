Tükör a felvilágosult Európának: ezért randalíroznak a törökök Hollandiában

A kérdésről Sztankóczy András kolléga írt részletesen a Wilders-portréjában. Mivel Hollandiában csak pártlistákra lehet szavazni, bejutási küszöb pedig nincs, már kétharmad százaléknyi szavazat is mandátumot eredményez a 150 fős parlamentben. Így akár 14 párt is bejuthat, olyan egzotikus alakulatokkal, mint az állatvédők vagy a nyugdíjasok képviselői, s Európa első bevándorlópártja együtt ülhet egy olyan fundamentalista keresztény alakulattal, amely vasárnap elérhetetlenné teszi a weboldalát, és csak bírósági kényszerítésre volt hajlandó nőket is indítani jelöltként. Mivel pedig a két hagyományos középpárt, a jelenleg nagykoalícióban kormányzó VVD és a baloldali Munkáspárt is össze fog zsugorodni, a következő koalícióhoz négy-öt pártnak kell majd megállapodnia. Itt pedig nem jók Wilders esélyei, a többi formáció ugyanis elzárkózik az együttműködéstől. Vagyis a legjobb forgatókönyv számára feltehetően most is az volna, ha kívülről támogathatna egy jobboldali kormányt. Alighanem ez tetszene legjobban a magyar kormánynak is, amely ezáltal bevándorlásügyben úgy szerezne szövetségest, hogy közben nem veszítené el az EU egyik legfontosabb nettó befizetőjét.