Újabb haladó vívmány: többé nem szabad egy lányiskola tanulóit lányoknak hívni

Az Altrincham Grammar School for Girls – mint azt a neve is mutatja – lányokat oktat és nevel, már több mint egy évszázada. Ráadásul nem is rosszul, az intézmény nemcsak Nagy-Britannia legnagyobb nem koedukált gimnáziuma, hanem az egyik legjobb állami iskolája is. A konstans jó teljesítmény mellett még egy állandó elem kísérte végig a manchesteri iskola első 107 évét: hogy a náluk tanuló lányokat lányoknak hívták.

Mostanáig: legalábbis a szülők meghökkenve értesültek arról, hogy a jövőben tilos a lány szó használata az intézmény kommunikációjában és a diákok megszólításakor, helyette kizárólag a tanuló megnevezés az elfogadott.

A lány ugyanis rosszul érintheti az iskola transznemű diákjait. Ahogy az iskola vezetője a szülőknek írt levelében fogalmazott, a döntés válasz „azokra a kihívásokra, amelyekkel azok a diákjaink néznek szembe, akik megkérdőjelezik saját nemi identitásukat vagy nem lányként határozzák meg magukat.”

Megnyugtatóan hozzátette azt is, hogy „dolgozunk a rossz beidegződések megtörésén”, hogy „mindenki otthon érezze magát” az intézményben.

Miközben az igazgató szerint a tantestület teljes szívvel állt a kezdeményezés mellé, addig sajnos a szülői közösségben még vannak olyan retrográd alakok, akik kevésbé lelkesek, így nehezen látják be, hogy a transznemű tanulók problémáival talán úgy is lehetne empatikusnak lenni, hogy az ember közben nem tesz erőszakot az angol nyelven.

Az intézmény épülete

„Amikor kibontottam a levelet, nem tudtam eldönteni, hogy ez most komoly, vagy csak vicc” – így az egyikük. Más arra hívta fel a figyelmet, hogy meglehetősen bizarr sokszínűségről beszélni egy olyan intézményben, ahol például egyáltalán nincsenek fiúk.

Különösen, hogy az iskola nevében amúgy továbbra is benne marad a lány szó, amit amúgy valóban nehéz is lenne eltávolítani, hiszen az Altrincham Gimnázium Nemsemlegeseknek nem csak hogy nem hangzik túl jól, de nehéz is lenne megmagyarázni, hogy akkor oda miért is nem jelentkezhetnek fiúk is.