Újabb magyar számol be arról, miért elviselhetetlen az élet Svédországban

A magyarok számára szinte elviselhetetlen Svédország – derül ki egy, a skandináv országban élő hazánklánya blogjából. N. Rebeka Svéd(d)élet(t) című internetes oldala listába szedte, hogy mi az a 15+1 dolog, amit sokkal komplikáltabb vagy szinte lehetetlen beszerezni, mint Magyarországon. Jöjjenek a drámai részletek, csak erős idegzetűeknek:

1. Kifli, kalács

2. TV paprika

3. Fehérrépa

4. Túró

5. Gesztenyepüré

6. Cukrozott habtejszín

7. Tarhonya

8. Pizzakrém

9. Nem-édes májas

10. „Lebecsült” állati testrészek (csirkeláb, farhát, zúza, disznófül- és köröm stb.)

11. Majonéz („Lehet ugyan kapni, de az íze nekem teljesen idegen.”)

12. Ásványvíz („Itt az emberek nem vesznek kartonszámra vizet a hétvégi bevásárlásnál. Nagyon jó a csapvíz minősége, és szinte minden háztartásban van szódagép.”)

13. Nokedliszaggató és palacsintasütő

14. Partvis

15. Normális macskaalom

+1. Pálinka

Eddig a marháskodás, és most jöjjön a lényeg. Az elmúlt napokban a kormánysajtóban több svédországi magyar is beszámolt arról, hogy az élet odafent Északon miért maga a kénköves pokol. Nem kenyerünk bagatellizálni a migránsügyből fakadó feszültségeket, hiszen a tömeges bevándorlás keltette feszültségek Európa-szerte önmagukért beszélnek. De ahogy a választási kampány célegyenesébe fordulva egyre inkább elöntik a hazai médiát például az élhetetlen svéd mindennapokat alátámasztani hivatott interjúk és filmfelvételek, az a migrációról amúgy kritikusan gondolkozók számára is bőven sok lehet a rosszból.

Merthogy egyes, aggodalomra valóban okot adó jelenségeket lehet úgy is tárgyalni, mint például bizonyos Kovács Gergely, aki szerdán töltötte fel a Youtube-ra az alábbi felvételt Afrikai migránsok kulturálisan gazdagítják Svédországot címmel. Aki lusta rákattintani, annak eláruljuk: egy svéd város folyócskájából rendőrök cibálnak ki egy botrányosan meztelenkedő négert, majd szóváltásba keverednek az esetet szemlélő bevándorlókkal.

És lehet úgy is tárgyalni, mint a fent idézett blog szerzője, aki, miközben leszögezi, hogy maga sem támogatja a tömeges bevándorlást, árnyaltan, hétköznapi példákkal alátámasztva ír a migránsokról szerzett tapasztalatairól. Többek között az alábbiakat:

„Hát én találkoztam szírekkel. Irániakkal is. Horribile dictu, négerekkel is. A lépcsőházunkban csak egy lakást bérelnek szírek. De a néhány utcával feljebbi részt akár arab negyednek is nevezhetném. Legalábbis ha magyar újságírók volnék. A nyelviskolában pedig kifejezetten többséget alkotnak a burkát viselő szír migráns lányok és a kreol bőrű szír migráns fiúk. Együtt tanulnak a lengyel migránsokkal, az ukrán migránsokkal, és velünk, a magyar migránsokkal. Rendkívül érdekes emberek: nem gyújtogatnak autókat, nem dobálnak kézigránátokat, nem lövöldöznek géppuskával, és nem erőszakolnak meg. Ellenben bejárnak órára, figyelnek, tanulnak (hadd ne mondjam: nem szólnak be a tanárnak), megcsinálják a házi feladatot. Ki merem mondani, hogy próbálnak beilleszkedni. A mi csoportunkba járó nyolc szírből hatnak, illetve az iráni nőnek felsőfokú végzettsége, akár egyetemi diplomája van: tanárok, közgazdászok, grafikusok. Az anyanyelvükön kívül beszélnek angolul is, illetve most már egyre jobban svédül is. Az egyik pedagógus lány boldogan mesélte, hogy munkát kapott a helyi óvodában.”

Írásában további példákat olvashatunk, majd a szerző összegzésként leszögezi:

„A negatív esetek miatt minden háború elől menekülő bevándorló illegálisan itt tartózkodó gyilkos erőszaktevőnek lett beállítva, de ez közel sem igaz. A többségük teljesen normális, integrálódni képes ember, aki teljesen legálisan, regisztrálva tartózkodik itt. De a magyarság nagy része lassan ott tart, hogy bárkit képes lenne keresztül lőni, ha azt mondanák rá, hogy bevándorló. És ez szerintem elkeserítő.”

