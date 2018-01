Újabb súlyos vád: nem csak zaklató, de fajgyűlölő is a hollywoodi sztár?

Kemény állítások Kevin Spaceyről.

Teljesen visszavonult a nyilvánosságtól Kevin Spacey, miután a Weinstein-ügy hullámai őt is elsodorták. Többtucat férfi jelezte, hogy a Kártyavár sorozatból is ismert színész szexuálisan zaklatta őket. Angliában eljárás is indult Spacey ellen. (A színész tizenegy évig egy londoni színház művészeti igazgatója volt.) A legsúlyosabb beszámolók szerint pályája során még bőven kiskorú fiúkkal is erőszakoskodott.

Most újabb súlyos vádakat fogalmaztak meg a művész ellen: a Kártyavár sorozat forgatásának biztosítására szerződött cég tulajdonosa szerint Spacey nemcsak semmibe vette a feketebőrű biztonsági őröket, de rasszista megjegyzéseket is tett rájuk.

„Nem akarom, hogy négerek nézzék a traileremet” – panaszkodott állítólag Spacey, amikor észrevette, hogy filmje beharangozóját a biztonsági őrök is megtekintették. Emellett látványosan nem fogott kezet a színesbőrű alkalmazottakkal és nem is szólt hozzájuk. A vállalkozás panaszaira a sorozatot készítő cikk állítólag annyit válaszolt, hogy Spacey-nak „nagy hatalma van” és „boldoggá kell tennünk út.”

A sztorit közlő Daily Mail brit bulvárlap megkereste a Kártyavárat készítő céget és Spacey-t is, de senki nem akarta kommentálni a vádakat. Persze van valami bukéja annak, hogy az ezek szerint régóta nyílt titoknak számító állítások azután látnak napvilágot, hogy Spacey bukott ember lett.

Másfelől, ha az állítások igaznak bizonyulnak, újabb csodálatos vonással gazdagodik az elképesztően képmutató hollywoodi elit portréja. Kevin Spacey ugye nyíltan demokrata volt, minden toleráns és progresszív ügy büszke támogatója, aki Chavezt felkereste Venezuelában és „vakítóan fényesnek” nevezte Bill Clintont. Kis túlzással szólva azután, hogy kikapcsolták a kamerákat, Spacey abbahagyta a szipogást a szexuális zaklatások és a kisebbségek elnyomatása miatt, majd rávetette magát a fiatalabb férfiakra és zaftosakat négerezett. Ezúton szeretnénk gratulálni ehhez a pofátlansághoz.