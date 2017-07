Választási csodafegyver migránsokból? Az osztrák zöldek kipróbálták

Van, amikor a sikeres integráció maga a kudarc. Újabb szórakoztató történet az európai zöldek életéből.

Az egész természetesen most is a végtelen jószándékkal és világjobbítás parttalan vágyával kezdődött. Az ausztriai Zöldeknél ugyanis nem csak osztrák vagy uniós polgárok, netán elismert menekültek lehetnek párttagok, hanem még el nem ismert menedékkérők is. Azaz: amint egy írástudatlan pastu ifjú átlépi az osztrák határt, azonnal fejest ugorhat a nyugati demokráciába, hiszen amúgy is a közügyekben való részvétel polgári vágya volt a legfontosabb motiváció, ami miatt nekivágott a hosszú útnak.

Ez eddig tényleg csupa pozitívum, hiszen ha már az iskolában, a párkapcsolatokban és munkahelytalálásban el szokott húzódni a beilleszkedés pár generációnyit, legalább a pártélet legyen üdítő kivétel. Ám sajnos a nyugati demokrácia képviselői a jelek szerint még nem nőttek fel a feladathoz, és még a Zöldeknél is vannak olyanok, akik visszaélnek ezeknek a tiszta szemű, a részvételi demokráciával csak ismerkedő embereknek a naiv hitével.

Így történhetett, hogy a hétvégén botrányba torkolt a karintiai zöldek pártkongresszusa, amelyen a jövő évi tartományi választás pártlistájáról döntöttek. A tartományi pártelnöknőnek, Marion Mitschének ugyanis csak a lista kilencedik helyét szavazták meg, ami jó eséllyel már nem ér mandátumot.

Ezt a puccsot pedig az tette lehetővé, hogy a Zöldek helyi erős embere egy rakás menedékkérőt léptetett be a pártba, akik aztán az adott pillanatban az utasításának megfelelően szavaztak. Mitsche egyik híve egyenesen „németül egy szót sem értő” migránsokról beszélt, ami persze lekezelően paternalista hozzáállás, ugyanakkor kétségkívül logikailag pontos az az érvelés, hogy nehéz azokat egy mégoly jó választási kortesbeszéddel is meggyőzni, akik egy kukkot sem értenek az elhangzottakból.

Szerintük ami történt, az a legfőbb zöld értékek, azaz a bázisdemokácia és az integráció megcsúfolása, de a puccsisták egészen másképp látják. Nem is lehet szebben megfogalmazni, mint ahogy az egyik vezetőjük kifejtette: „Menekülttapasztalattal rendelkező emberek bekapcsolása a politikába maga az aktív integráció. Büszkék vagyunk a sokszínűségünkre!”

A vesztesek meg ne szomorkodjanak, gondoljanak arra a gyakran elhangzó vádra, mely szerint a nyugati balos pártok azért támogatják a bevándorlást, mert az így beáramló emberek aztán az ő szavazóik lesznek. Isten hozta a megpuccsolt Zöldeket is ebben az új világban. Willkommen.