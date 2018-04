Van annál rosszabb is, hogy német segélyen él Bin Laden testőre

A magyar sajtón is körbement a hír, hogy Oszama bin Laden egyik testőre Németországban él havi 360 ezer forintos állami segélyből, és hogy ez így is marad, mert a 42 éves Sami tunéziai, de nem lehet visszaküldeni Tunéziába, mert nem kizárható, hogy az ottani hatóságok megkínoznák. A valóság azonban még ennél is rosszabb, a BBC (és a tudósítását átvevő magyar lapok) nem volt ugyanis túl bőkezű a részletekkel, a beszámolóból úgy tűnik, mintha Sami egyetlen bűne az lenne, hogy valamikor védte a világ első számú terroristáját, de most már meghúzza magát és német feleségével csendben neveli német gyermekeit.

Mi sem áll távolabb a valóságtól. Kezdjük a feleséggel. Aki persze egyáltalán nem német származású, csak éppen előbb sikerült német állampolgárságot szereznie férjénél. Miközben ugyanis a hatóságok egyrészt Samit figyelték, hogy mi rosszban sántikál, addig másrészt állampolgárságot adtak a feleségének, amivel elérték, hogy Samit már nemcsak a tunéziai jogalkalmazás egyenetlenségei miatt nem lehet kiadni szülőhazájának, hanem azért sem, mert német felesége és négy német gyereke van. De persze felvetődik, miért is kéne kiadni egy ilyen kedves, már szinte németté vált családapát?

Nos azért, mert Sami élete nem merül ki abban, hogy örül, hogy egyáltalán túlélte Afganisztánt, s hálás a német adófizetők lelkes támogatásáért. Amint az a képeken is látszik: ahelyett hogy a beilleszkedési szándék jeleként szőkére festett futballistafrizurát vágatott volna magának, maradt a hagyományos muszlim fodrászati és öltözködései megoldásoknál. És ezek csak a külsőségek.

Itt egy 2012-es, azaz hat évvel ezelőtt íródott cikk, hogy Sami a bochumi iszlamisták egyik vezetője, akinek ugyan a nagylelkű németeknek köszönhetően nem kell dolgoznia, de mégsem tesped csak, hanem idejét a város fiataljainak a radikalizálásával tölti. Olyannyira, hogy két tanítványa bombamerényletre is készült, csak még időben lekapcsolták őket. Ebből már látszik, hogy a Saminak és családjának adott segély csak a vele kapcsolatos költségek kisebbik része. Pedig maga a segély sem kevés: Sami 1997 óta él Németországban, s a támogatás, amit bezsebelt, csak 2008 és 2012 között húszezer euróra rúgott. De mindez nyilván eltörpül ahhoz képest, mekkora erőforrásokba kerül Sami és az általa radikalizáltak figyelése, az esetleges bűncselekményeik megakadályozása, az ellenük indított eljárások lefolytatása. Bár végül Samira nem sikerült rábizonyítani, hogy ő maga külföldi terrorszervezet tagja lenne, hat és fél éven át minden nap jelentkeznie kellett a rendőrségen.

Elképesztő pénz és energia, hogy a Nyugat megvédjen egy embert a jól megérdemelt tunéziai börtöntől. Egy olyan embert, aki el akarja pusztítani, és akinek ehhez a tervéhez még a pénzt is a Nyugat adja.