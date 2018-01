Váratlan fordulat: Juncker Közép-Európa pártjára áll?

Az Európai Bizottság elnöke szerint a visegrádi országok vezető szerepet tölthetnek be az Európai Unióban, ha…

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel tárgyalt ma Brüsszelben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Ebből az alkalomból nyilatkozott az ARD német televíziónak Juncker, s a beszélgetést az MTI is szemlézte. A megszólalásnak különös jelentőséget ad, hogy Közép-Európa és az Európai Bizottság, illetve egyes nyugati tagállamok között éles konfliktusok vannak. Lengyelország ellen a hetes cikkely elleni eljárás folyik, Magyarország helyzetét nem kell ecsetelni, de kvótaügyben nemrég Babis cseh és Fico szlovák miniszterelnök is keményeket mondott.

Ezért figyelemreméltó, hogy Juncker szerint a visegrádi országok vezető szerepet tölthetnek be az Európai Unióban, ha betartják a szabályokat. Nem lenne helyes az EU-s támogatások csökkentésével fenyegetni, és nem szabad hagyni, hogy a közép-európai tagállamokban az az érzés keletkezzen, hogy „Nyugat-Európa egyedül vezeti az EU-t” – mondta Jean-Claude Juncker. Azt is hozzátette, hogy csökkenteni akarja a szakadékot Kelet- és Nyugat-Európa között. Kritikát is megfogalmazott, persze: szerinte Lengyelországnak és Magyarországnak is részt kell vennie a menekültek tagállamok közötti elosztásában, de figyelembe kell venni, hogy „például Lengyelország befogadott nagyon sok ukránt”, amit azonban Nyugaton nem látnak.

Jean-Claude Juncker békítő-közvetítő próbálkozásaiban nyilván szerepet játszik az is, hogy nem szeretne a történelembe az Európai Unió széteséséhez asszisztáló bizottsági elnökként bevonulni. Ugyanakkor az is tény, minden fennen hirdetett konfliktus ellenére a közép-európaiak több fontos területen kifejezetten kezdeményezőek voltak.

35 millió eurót (közel 11 milliárd forintot) ajánlottak fel az EU – Afrika alapba az olasz hatóságok líbiai határvédelmi erőfeszítéseinek támogatására.

Afrika alapba az olasz hatóságok líbiai határvédelmi erőfeszítéseinek támogatására. Lázár János a minap Brüsszelben bejelentette: hazánk hajlandó jelentősen növelni befizetését a 2020 és 2027 közötti hétéves hétéves uniós költségvetésbe.

És persze azt se felejtsük el, hogy az uniós kohéziós források visszavágásának legnagyobb ellenzői a közép-európai tagállamok mellett a nyugati üzleti körök. Günther Oettinger, a büdzsé felügyeletével megbízott biztos tavaly nyíltan ki is mondta: az EU által Lengyelországnak (és Közép-Európának) adott források nagy része Németországba megy vissza, Németország így nem nettó befizető, hanem nettó haszonélvező – így Berlinnek nem érdeke a renitens keletiek pénzügyi megfegyelmezése.